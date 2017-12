Según pudieron reconstruir los vecinos del barrio, el atacante -identificado como Facundo Solís- llegó a la casa de la calle Monseñor Zaspe al 4800 cerca de las 15 y mantuvo una fuerte discusión con su ex pareja, Mariela Noguera, a quien acto seguido mató de varios balazos.

Después fue a la casa de al lado, donde sin mediar discusión asesinó a su ex cuñada Sonia Noguera, a la hija de su ex mujer, Ailén Noguera; a su ex suegra y el novio de la chica.

Masacre en Santa Fe Clarín

En un principio, Solís fue encontrado armado y se negó a entregarse. Cuando por fin lograron detenerlo, los agentes se toparon con el peor escenario. En pocos minutos, había asesinado a su ex pareja, a la hija de su ex pareja, al novio, a su ex suegra y a su ex cuñada. A todos los ejecutó con disparos en la cabeza con su pistola reglamentaria 9 milímetros.

La Policía llegó después de que varios vecinos alertaran al 911. En la escena del crimen también encontraron herido a otro de los hijos de Noguera, que fue trasladado con vida al Hospital Cullen.