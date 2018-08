Un alimento no perecedero para ver al nuevo Rojo

Tiene varias razones el público del Rojo para ir en buen número hoy a La Chacra al amistoso ante Lácar de San Martín de los Andes, desde las 16:30: por un lado, el tiempo que hace que no ve al equipo en acción; por otro, los numerosos refuerzos que trajo Independiente que generan expectativa; y por último, la entrada, que es a cambio de un alimento no perecedero o 100 pesos en el caso de no llevarlo, accesible de una forma u otra. Lo recaudado será destinado a un comedor del Barrio Confluencia, según informó la directiva del elenco capitalino.