Sin embargo, el fanático más acérrimo de Homero, su familia y el adorable reparto de personajes secundarios que los rodean reconocerá que la serie no es lo que era desde hace mucho tiempo. A estas alturas, se podría decir que Los Simpson tienen temporadas más malas que buenas, habiendo cambiado su era dorada de humor incisivo, contingente e ingenioso por referencias forzadas a la cultura pop, intentos desesperados de mantenerse vigentes y chistes inofensivos y francamente aburridos.

El momento en que Los Simpson comenzaron su lento y progresivo descenso a la mediocridad es debatido por los fanáticos, pero varios concuerdan que las aventuras de Springfield no son particularmente interesantes desde hace al menos 15 años.

Esto nos lleva la pregunta ¿Cuándo fue que realmente 'murieron' Los Simpson? Bueno, esa misma interrogante pretende responderla un nuevo 'video-ensayo' publicado por el canal de Youtube 'Entertain The Elk', que en 7 minutos desglosa qué fue lo que salió realmente mal con Los Simpson y cuál fue el momento definitivo en que dejaron atrás su era dorada.

El autor recuerda que durante sus mejores años, la serie contaba con un equipo imposiblemente talentoso de escritores (que incluía a Conan O'Brien y al director Brad Bird, el mismo de Los Increíbles y El Gigante de Acero). Esto llevó a que Los Simpson fuera una máquina casi imparable de episodios icónicos y diálogos citables.

Sin embargo, el video plantea que todo cambió en 1997 (¡HACE 20 AÑOS!) con el polémico episodio 'The Principal And The Pauper' ('Vida Prestada' en español). Probablemente lo recuerdan: Es el capítulo en donde se revela que el director Seymour Skinner es un impostor que tomó la identidad del verdadero Skinner tras volver de Vietnam, asumiendo que el verdadero hombre se encontraba muerto.

En ese episodio, el Skinner que todos conocíamos hasta entonces es revelado realmente como 'Armando Barreda', un joven rebelde que se enlistó en el ejército y se hizo amigo del verdadero sargento 'Seymour Skinner' en Vietnam. Barreda no podría haber sido más alejado del director de la Escuela Primaria de Springfield al que estábamos acostumbrados, un tipo formal a más no poder. A cambio, Barreda decía que su único sueño era 'tener el copete bien peinado' (algo con lo que todos nos podemos identificar). Cuando 'Armando' volvió a Springfield a decirle a la madre de Skinner que su hijo falleció en combate, sintió tanta lástima por la señora que decidió pretender que él mismo era Seymour, adoptando definitivamente su identidad.

El episodio generó gran controversia cuando fue emitido como parte de la temporada 9 en 1997. Matt Groening lo singularizó como uno de sus momentos menos favoritos en la serie, y el mismísimo Harry Shearer, quien hace la voz de Skinner en inglés, lo calificó como "un insulto para la audiencia" que se había involucrado con el personaje durante los últimos 9 años. Shearer concluyó que era "básicamente castigar al público por poner atención".

Si bien el autor del video reconoce que Los Simpson siguieron produciendo buenos capítulos después de este punto, singulariza al episodio como el momento en que los escritores perdieron la perspectiva de lo que el público buscaba en la serie y expresaron un evidente desdén por la construcción de personajes y narrativas.

En lo personal, nunca hemos entendido por qué este episodio es tan odiado: Tiene algunas escenas realmente clásicas, y la conclusión casi metalingüística en donde todo Springfield decide que 'Armando Barreda' es para siempre 'Seymour Skinner' y acuerdan penar con la muerte a quien sea que vuelva a mencionar el incidente es un toque hilarante para resolver el capítulo como algo que técnicamente está fuera de cánon.