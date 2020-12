El concejal Marcelo Bermúdez consideró el rechazo de la modificación a la ordenanza como “patético”, al considerar que “me parece que estamos equivocados en esta política que solo trae pobreza”.

En declaraciones a la prensa, el edil consideró que “después de sufrir un año, donde un grupo de genios decían que no podías salir en auto, o que no podías hacer tal cosa, ahora no dejas abrir sus propios negocios”.

“Un burócrata como un concejal, que no sabe lo que es pagar un sueldo, que no sabe lo que es juntar la plata para un aguinaldo, le dice a un comerciante que no puede abrir dos horas, es patético”, enfatizó Bermúdez.

Por su parte, el concejal Atilio Sguazzini sostuvo que los comerciantes “peticionaban tener dos horas más” y justificó el rechazo a la modificación de la ordenanza ya que “de manera supletoria se estaba dando seis horas por semana, porque los días lunes, martes y miércoles se habilitará dos horas más la atención al público, ya que en vez de cerrar a las 20 lo harán a las 22”.

El representante del MPN en el Deliberante indicó que “esto permitirá que los vecinos van a tener más tiempo para ir a comprar” y no esperar a último momento.