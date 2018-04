Un camión atropelló a seis personas en Barcelona

A pesar de que las personas atropelladas ascienden a seis (cinco peatones y un motociclista), el total de heridos son siete, y es que el conductor del vehículo también sufrió alguna herida en el incidente. Las primeras investigaciones de la Guardia Urbana apuntan a que al vehículo le ocurrió un “fallo técnico en el sistema de frenado”. Portavoces del Ayuntamiento, por su parte, informaron que la Guardia Urbana cree que “en el atropello no ha habido intencionalidad”, asegurando que se trataría de un accidente de tráfico y no de un atentado, como se llegó a pensar y a temer en su momento. De milagro, no hubo una tragedia.