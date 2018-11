Un caso que no hay que olvidar

Y si bien por este doble crimen ya rodó una cabeza dentro del poder judicial, nadie puede olvidar que la Policía estuvo a cargo de una búsqueda desacertada que se extendió 23 días para encontrar a un asesino que se suicidó a las pocas horas de arrebatarles la vida a Karina y a Valentina.

Karina y Valentina son, de ahora en adelante, una marca a fuego para el resto de los funcionarios judiciales.

En el ámbito judicial y policial se debe dar celeridad a las denuncias que ingresan para que se proteja adecuadamente a las víctimas. Pero no sólo me refiero a los funcionarios responsables, sino también a los administrativos que están en la trinchera. En el poder judicial –y esto lo puede ir a vivenciar cualquier ciudadano– se hacen las 14 y salen todos los empleados del edificio como si se hubiese disparado la alarma de incendio. Hay casos que requieren un plus de trabajo porque hay vidas en juego y es necesario que esos empleados también lo transmitan a sus superiores.

Pero también es necesario que la Justicia les marque la cancha a los agresores que violan las medidas de restricción de acercamiento. ¿Cuándo van a castigar estos atropellos por parte de los violentos? Sobran ejemplos de tipos que golpean, abusan o matan a sus ex parejas tras violar una restricción porque saben que no pasa nada. A esto también hay que decirle basta.