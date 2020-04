Un concejal de Villa La Angostura se sumó a los recitales vía streaming

El repertorio "romántico" del concejal continuó con el clásico de Pappo "Junto a la par" y "Maravillosa esta noche", la versión en castellano que Jaf hizo del célebre "Wonderful Tonight" de Eric Clapton.

"Si no te hubieras ido" de Marco Antonio Solís, "Sin Tu Latido" de Luis Eduardo Aute, "Tu sin mi", "Óleo de una mujer con sombrero" de Silvio Rodriguez, "Yolanda" de Pablo Milanés, fueron otros temas que cantó Silva Grecchi, guitarra en mano, acompañado por una pista musical.

"Estamos todos jodidos, todos necesitamos la guita para poder vivir, aquellos que trabajan en negro o los monotributistas que se han quedado sin laburo.. Ya van a venir medidas que van a ayudar, seguramente se va a flexibilizar la cuarentena para que puedan ir a trabajar, pero con prudencia muchachos: Hay que usar barbijo, lavarse las manos cada dos horas", remarcó.

"Vamos a seguir con otro tema porque sino me pongo a moquear. Yo lo único que les pido es que nos cuidemos. La mejor manera de cuidarnos, la mejor vacuna es quedarnos en casa. Obviamente que se necesita el mango, hay que salir a laburar, pero aquellos que no tengan que salir, que no sea necesario, quédense en sus casas, es por el bien de todos", manifestó luego de enviarle saludos a los vecinos que lo estaban siguiendo vía Facebook.

Alejo Andres Silva Grecchi

"Yo soy propenso. A mi me me llega a agarrar medio virus y no la cuento. Fumo como un animal, así que imaginate. Le he prometido tantas veces a mi hijo dejar de fumar.. yo creo que ya estoy cerca... Pero bueno, ahora con todo este tema, con todo el tema de la ansiedad...", agregó y minutos después continuó cantando "Burbujas de Amor" de Juan Luis Guerra, "Todavía cantamos" de Víctor Heredia entre otras canciones.

