Solo dos parejas de la ciudad se animaron a elegir esta insólita fecha para celebrar la firma de la libreta matrimonial: son Melania Catalán y Eduardo Porma, y Ailén Ferrando y Jonathan Agüero. Llamativamente, ambas parejas llevan 8 años de novios y tendrán el mismo día de aniversario.

Melania y Eduardo, ambos de 33 años, se conocieron por amigos en común. Ella salía de una relación y no pretendía ponerse de novia y mucho menos tener hijos. Pero el destino le tenía planeada otra historia.

"Cuando lo conocí, no me cayó muy bien. Después comenzamos a juntarnos y a conocernos más, y terminamos enamorados. A los tres meses nos juntamos y estuvimos conviviendo tres años. Él quería un hijo, pero yo no estaba muy segura. Llegó el primero, Ciro, y luego llegaron Juana y Simón. Ahora llegó la hora de casarnos, y no dudó en pedírmelo", contó Melania a LM Cipolletti. La propuesta la hizo Eduardo en la primavera del 2019. En el Registro Civil les recomendaron que si querían fecha en febrero debían anotarse en diciembre, pero la ansiedad les ganó y fueron un mes antes, en noviembre.

"Quería que nos casemos el 29, y alcanzamos a tomar el último lugar. Todos están felices por nosotros, por la fecha que es única y porque también quieren disfrutar de la fiesta. Una vez casados vamos a tener que pensar si los festejos del aniversario serán de ahora en más el 28 de febrero, el 1° de marzo o los dos", contó la joven.

Ambos son nacidos y criados en Cipolletti. Ella en el barrio La Paz y él en el Villarino. Ambos son empleados, ella municipal y él de comercio. Viven en el Don Bosco.

La segunda pareja en elegir un 29 de febrero para sellar su amor son Ailén y Jonathan, ambos ingenieros químicos recibidos de la UNCo. Ella llegó muy pequeña desde Buenos Aires y él desde Mendoza. Se conocieron en la facultad y nunca se separaron.

"Casarnos un 29 de febrero, año bisiesto, nos pareció una idea muy original. Es una fecha que no se le olvida a nadie. Al principio fue la elección de un sábado casi por casualidad, pero al darnos cuenta de que era un día que existía solo cada cuatro años, nos emocionó y nos gustó aún más", contó Ailén.