Un disco de hockey le reventó una silicona a una ex actriz porno

Estados Unidos. Muchas veces estar muy cerca no siempre es bueno... Mia Khalifa, una ex actriz libanesa porno y actual comentarista deportiva, sufrió un accidente durante el partido de hockey sobre hielo de la NHL entre el Lightning Tampa Bay y Capitals de Washington: un disco golpeó el pecho de la joven y le reventó una silicona. La noticia fue revelada por la propia Khalifa en su cuenta de Instagram. “Me ha golpeado un disco en el pecho durante el partido y estoy 80% segura de que se me ha roto el implante de seno. La buena noticia es que he conseguido un disco de la serie entre Capitals y Lightning”, destacó con humor la ex pornostar.