Lo que llama la atención de los investigadores es que los abusos ocurrieron durante el horario de clase, en el interior del aula. Las víctimas son todas nenas de entre 9 y 10 años.

Todo salió a la luz cuando una de las alumnas le dijo a una compañerita que durante la clase el profesor la había tocado pero que ella no se animaba a contárselo a ningún adulto.

Los abusos son simples (tocamientos) y ocurrieron en el aula, delante de todo el curso. El patrón es que siempre fueron nenas las víctimas.

Su amiguita, no obstante, habló con su mamá sobre lo ocurrido y a partir de ahí se les dio intervención a los padres de la nena y a la directora de la escuela.

Esa situación motivó a otras nenas a animarse a narrar los abusos que habían sufrido y, en total, se llegó a contabilizar siete víctimas en el mismo grado.

El docente denunciado reside en Neuquén y, según se supo, está a cargo de una materia que imparte en ese curso.

24 horas bastaron para apartar al docente denunciado

El Consejo Provincial de Educación de río negro separó al docente hasta tanto se aclaren los hechos o exista una condena.

En todos los casos se trata de abuso simple, es decir, tocamientos en distintas partes del cuerpo, y existe un patrón que se repite en el accionar del docente denunciado.

Por ese motivo es que la fiscal de abuso sexual y género, Rita Lucía, se acercó hasta la escuela para tomar contacto con algunas de las familias de las víctimas y con los docentes.

Frente a esta situación, y mientras se investiga el caso, el docente neuquino fue apartado del cargo y de la escuela para evitar que esté en contacto con los chicos, según indica el protocolo de Educación, hasta tanto se aclaren los hechos o exista una condena.

Ahora, los especialistas de la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) analizarán a las víctimas para determinar si están en condiciones de ser entrevistadas en cámara Gesell.

No bien se dé vía libre a la entrevista, la fiscalía podrá solicitar en carácter de urgente la cámara Gesell, pericia que será clave para confirmar las denuncias de abuso contra el docente.

Escuchar a los chicos es clave

Desde la Oficina de Atención a la víctima (ofavi) del Ministerio Público Fiscal de Cipolletti acudieron a la Escuela 247 de Balsa las Perlas donde, además de abordar la problemática, se pusieron en contacto con los docentes para explicarles cómo debían actuar con los chicos. los manuales explican que es clave que no les pregunten nada sobre lo ocurrido y, en el caso de que el niño quiera hablar, hay que escucharlo con atención pero no completar sus frases ni sumar nada al relato, para que no haya ningún tipo de alteración de cara a la entrevista en cámara gesell.

