Un ex Chiquititas contó una experiencia paranormal con Romina Yan

“Cuando empecé no era mi sueño, ni me encantaba. Llegué por un casting en Telefe al que mi hermana no quiso ir y fui en su lugar. ¡De casualidad!”, recuerda Georgina, lejos de la pantalla chica.

Fue en esa tira en la que estuvo durante cuatro años. Luego participó en otros programas como Trillizos, hasta que regresó a Cris Morena para sumarse a Rebelde Way y Rincón de luz. “Empecé a combinar lo que era facultad y televisión y se me empezó a complicar. Así que me orienté hacia el lado del diseño que era lo que estaba estudiando y dejé la televisión a un costado”, explicó.

Georgina cuenta que, si bien hoy confiesa que le gusta la actuación, priorizó sus estudios y la familia. “La televisión la dejé, pero no es que no me gustaba la actuación, sino que mi vida tomó otro rumbo y ya una vez que empecé a sentirme más normal, porque te idolatran o estás expuesto. Me costaba exponer a mi familia que es algo que no eligen ellos”, aclaró.

La ex Chiquititas se casó, tuvo dos hijos, se separó y volvió a formar pareja, convirtiéndose nuevamente en madre. “Mi pareja se dedica a otra cosa distinta y tampoco le gusta mucho que lo exponga. Por eso, cuando pienso en la posibilidad de volver pienso en ellos”, contó.

Actualmente Georgina disfruta de estar en su hogar y detalla: “De mi primera pareja tengo a Felipe de 8 y Juana de 6. Ahora tengo a Eva de 1 añito. Mi pareja tiene a parte otro nene de 8 años. Cuando me desperté, me miré al espejo y me vi parecida a ella. El peinado, la mirada… no sé que fue. No nos parecemos, pero mucha gente que nos conoció nos ve parecidas”, explicó Georgina en diálogo con Paparazzi recordando esa extraña experiencia que compartió en las redes obteniendo como comentario un corazoncito por parte de Cris Morena.