Un extraño mensaje de Samsung filtró datos de usuarios

A su vez, la firma insistió en que todo se debió a un error técnico e indicó que esta filtración afectó a “un pequeño número de usuarios que han podido acceder a los detalles de otros usuarios”. El sitio especializado The Register ya había advertido esto. Una vez que se produjo el envío accidental, se desencadenó otro error que no se debía a la propia aplicación Find My Mobile, sino a la web de Samsung en Reino Unido. La compañía aseguró que, en cuanto se tuvo constancia de esto, se bloqueó temporalmente el acceso web.

