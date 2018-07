El conflicto económico se inició por el pago atrasado del Progama Federal Incluir Salud (ex PROFE), del cual dependen 12 abuelos que deberán ser trasladados a Villa Regina. Según detalló Emilce Rosas, directora del geriátrico, otros seis abuelos están a cargo de Desarrollo Social y aún se desconoce cuál será su destino. Rosas explicó que el pago adeudado de un año se realizó hace un mes y medio, por lo que "los valores están desactualizados".

"La Provincia no se ha puesto acorde a la situación, aunque se ha acercado para ver en qué situación estábamos como hogar. Creo que el gobernador tienen que sentarse a charlar con las residencias geriátricas y llegar a un arreglo, porque los abuelos son de Neuquén y es una pena que no traten de consensuar con nosotros", reclamó la mujer, quien aclaró que no es la única institución geriátrica que atraviesa este conflicto.

Por el momento, la situación irregular podría extenderse a futuro ya que tampoco han firmado una continuidad en los contratos. "La solución es que se nos pague con los valores actualizados y firmar los convenios y los contratos que tenemos con la provincia", señaló Rosas.

A la situación de los casi 20 abuelos del hogar se suma la fuente laboral de los trabajadores, que también peligra. En total, en el lugar trabajan catorce empleados y seis profesionales.

