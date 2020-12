Es innegable. La noticia del cierre generó mucha tristeza entre los vecinos y algunos, al ver las reformas que se estaban llevando a cabo en el edificio, se mostraron molestos. Es que no sabían que no iba a abrir un bar totalmente diferente, sino uno que le iba a hacer justicia a lo que una vez fue y muchos no estaban listos para dejar ir. No sabían que el Bar Cipolletti iba a convertirse en Bar 1946, nombre que hace honor al año en que fue fundado y busca transformarse, una vez más, en ese espacio que todos puedan sentir como propio.