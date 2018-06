Desde el Ejecutivo ratificaron que Pechi firmará el decreto en los próximos días para que Las Emprendedoras, que actualmente realiza tareas de limpieza en distintas dependencias municipales, ocupe el lugar que quedó vacante. “Además, van a incorporar a la gente de la ex cooperativa La Colonia que quería seguir trabajando en el complejo y que no estuvo involucrada en el conflicto”, contaron desde el municipio a este medio.

Este cambio se da en el marco de las críticas de los concejales de la oposición por el funcionamiento del CAN, que cuestionaron a la Municipalidad por una serie de irregularidades, entre las que mencionaron la desvinculación del personal de la planta. “La planta separadora tuvo un único inconveniente con la cooperativa anterior, que trabajó durante un año, a partir de una contienda que se suscitó con sus asociados. Tuvimos que dar de baja la relación que teníamos porque fue una situación no grata y no queríamos ser cómplices de ello”, justificó la subsecretaria de Medio Ambiente de la Municipalidad, Silvia Gutiérrez.

La ciudad comenzará a trabajar con un volumen de residuos mucho mayor, producto del convenio que firmó el Ejecutivo con los municipios de Cipolletti, Plottier y Centenario. El acuerdo contempla la separación y almacenamiento de sus residuos.

Ayer por la mañana, el CAN recibió a los primeros camiones de basura provenientes de Plottier. El intendente Horacio Quiroga aseguró que el complejo está en condiciones de incrementar su actividad, por lo que celebró la decisión de sus pares. “Es optimizar recursos, sacarle un mayor provecho a la planta, no sólo por la experiencia de la disposición final de los desechos, sino también porque así se generan menos focos de contaminación y no se degrada el medioambiente”, manifestó. Pechi precisó que el CAN tiene suficiente espacio como para garantizar el tratamiento de residuos de toda la Confluencia por los próximos 20 años.

