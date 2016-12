Un hombre de 101 años fue condenado por casos de pedofilia

Un ex aviador de la Real Fuerza Aérea está acusado de violar a dos chicas en la década del 70.

Reino Unido.- Un hombre de 101 años, Ralph Clarke, fue sentenciado en Birmingham a cumplir una condena en la cárcel por tres casos de pedofilia. Así lo informó la BBC de Londres y subrayó que Clarke, acusado de repetidos episodios de violación y molestias sexuales contra niños -los casos tuvieron lugar hace ya unos treinta años-, es la persona más anciana procesada y condenada en la historia judicial moderna del Reino Unido.

El hombre fue declarado culpable por un jurado popular de haber abusado al menos en 21 oportunidades de dos jovencitas entre los años 1974 y 1983, mientras que ya había admitido haber molestado sexualmente a un niño también en aquellos años. Clarke, nacido en marzo de 1915, fue aviador de la Real Fuerza Aérea y luego devino en transportista civil. En teoría, debido a su avanzada edad, no debería ir a una prisión común. Sin embargo, el juez Richard Bond, quien presidió el proceso y en los próximos días será quien finalmente determinará la pena que recaerá sobre este centenario pedófilo, afirmó que la opinión pública “estaría horrorizada” si el imputado no tuviese, más no sea, un mínimo -pero simbólico- período de detención en una estructura carcelaria.

De todos modos, durante la audiencia el hombre no mostró ningún signo de arrepentimiento, escuchó impasible la lectura del veredicto y no tuvo reacción tras conocerse la decisión del jurado.