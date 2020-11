Un hombre murió y denuncian que la ambulancia nunca llegó

“El domingo a las 2 de la madrugada, Alberto Fernández, una persona que convivía conmigo, empezó a sentirse mal. Llamé a la ambulancia, al principio no me atendieron. Cuando logre comunicarme, la persona que me atendió me empezó a hacer las preguntas de rutina. Le dije que me enviara la ambulancia porque tenía una persona que no está respirando, nunca me la mandó”, se lamentó Abel Cartes, en diálogo con LU5.