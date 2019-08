AM-baleado-San-Lorenzo-(18).jpg Agustín Martínez

"Desde la base nos despachan por un herido de arma de fuego. Cuando llegamos al lugar era una escena muy insegura. Encontramos a un hombre tirado en la vereda sin signos de vida. Apenas la enfermera comenzó a hacerle masajes, respiró", informó la médica.

En medio de la asistencia que le estaban brindando, ante la presencia de muchas personas del entorno de la víctima decidieron subirlo a la ambulancia y trasladarlo al hospital Heller. "Amenazaban, decían "salvalo, es mi hermano, esto no va a quedar así". Tenía que estar con la cabeza en otro lado y trataba de no escuchar porque me desconcentraba. Todas esas amenazas te ponen en un lugar de riesgo y de inseguridad", aseguró Cardón.

"Cuando llegamos vimos que estaba muerto, sin vida, lo revisé y tenía una herida de arma de fuego aparentemente en la zona occipital", explicó la médica y agregó: "lo trasladamos al Heller para estabilizarlo, los médicos continuaron con la asistencia y lo derivaron al Castro Rendon".