De acuerdo con la propietaria del hotel ubicado en calle Intendente Mango al 200, el alojamiento fue tomado en diciembre de 2017 y aunque ya realizó dos denuncias al respecto, a la fecha no ha obtenido respuestas.

“Evidentemente no nos toman en serio al momento de denunciar. Eso estaba alquilado a través de una inmobiliaria y supuestamente se subalquiló, pero cuando fuimos a pedir la llave nos encontramos con esto. El hotel está tomado”, explicó Mónica, la propietaria del hotel que tiene 11 habitaciones.

“Desde la Fiscalía me dijeron que no es una usurpación porque no fue tomado de forma violenta, así que están como intrusos”, detalló la mujer en una entrevista a LM Neuquén y adelantó que esta semana podría obtener una orden de desalojo por la denuncia civil que radicó.

“Se vende droga y hay prostitución. No son sospechas, fui varias veces y lo vi. Creo que los policías saben muy bien, más que todos nosotros, lo que pasa ahí adentro”, sostuvo la propietaria.

“Están haciendo destrozos, el cartel de arriba lo arrancaron por completo. No tienen contrato ni nada para solicitar luz, gas o incluso una habilitación comercial. Rompieron parte del paredón, vendieron los espejos de las habitaciones y ahora están ofreciendo los sanitarios. Lo están desmantelando”, lamentó Mónica.

hotel tomado

En este sentido, muchos vecinos coincidieron en que los robos se han incrementado este último tiempo en el barrio, que abarca desde Gatica hasta José Rosa entre las vías del tren y la Ruta 22. “Lamentablemente la inseguridad nos está superando”, aseguró el tesorero de la sociedad vecinal del barrio.

“Vivimos al lado del hotel. A nuestro auto le sacaron todo lo que había adentro y como el estéreo estaba empotrado, lo arrancaron. Llegamos al punto de dejar el auto abierto para que no nos rompieran los vidrios”, confió una vecina.

Pese a los numerosos robos, los vecinos no denuncian en la Policía. “Si hicieran la denuncia sobre lo que pasa ahí, tendría otro peso. Pero están aterrados, no los puedo obligar a que denuncien porque son ellos los que viven ahí”, concluyó la propietaria.

7 meses lleva usurpado el hotel por un grupo de jóvenes

De acuerdo con la propietaria, está tomado desde diciembre de 2017. En enero fue acompañada de 18 efectivos, pero no pudo desalojar a los ocupantes porque no había orden judicial.

