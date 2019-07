Un incendio dejó sin caldera al Bouquet Roldán

"Fue un pequeño incendio, uno de los dos equipos de calefacción del área de Rehabilitación se prendió fuego a las 3.30 de hoy. No pasó a mayores, hubo un rápido accionar de uno de los adicionales de internación de adultos, Nicolás Vázquez, coincide que es bombero voluntario de Plottier", explicó en diálogo con LU5, Sabrina Gallo, directora del hospital Bouquet Roldán.

Gallo aseguró que “no hubo evacuación de pacientes, hoy queda una parte de rehabilitación aislada para las investigaciones y limpieza. Ninguna otra parte del hospital se vio afectada”.

La directora indicó que Rehabilitación no contará con calefacción, no obstante, como llegan pacientes de toda la provincia, serán atendidos por el profesional. Dijo que se les aconsejó que no se use el gimnasio por la falta de calefacción.

"El incendio fue esta madrugada la zona de las calderas. Destaco la actuación de este efectivo que fue quien apagó el incendio. La verdad que este chico se merece el reconocimiento por su muy buena. Fue el que se preocupó por los pacientes internados, yo tengo a mi padre muy grave internado en el hospital", agregó el familiar e un paciente.