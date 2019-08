Según informaron desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cipolletti, lo que pasó fue que se prendió fuego una inmensa pila de neumáticos, lo que explicaría la densa nube de humo negro que cubrió el cielo. Por fortuna, solo se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas ni intoxicadas. El trabajo del cuerpo de bomberos no fue sencillo. En un principio, porque no previeron la magnitud del incendio y se quedaron rápidamente sin agua.

incendio vivero cipolletti 01.jpg

Cerca de las 20, cuando la situación ya estaba controlada, comenzaron a tirar espuma para enfriar todo el sector quemado y luego sí apagar los pequeños focos de fuego que aún se mantenían prendidos. Informaron que para controlar la situación se requirieron 25.000 litros de agua.

Si bien las llamas no afectaron el puente ferroviario, quedaron a un par de metros, por lo que se tomó la decisión de parar la marcha del tren que circulaba por la ciudad para evitar males mayores.

--> Creen que fue algo intencional

Fuentes del cuartel de Bomberos Voluntarios de Cipolletti aseguraron que, por las características del siniestro, podría tratarse de algo intencional. No saben si hubo alguna motivación concreta o si se fue solo “para hacer un chiste”.

incendio vivero cipolletti 00.jpg