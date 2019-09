El actor escocés que interpretó a Obi-Wan Kenobi en Star Wars está filmando escenas de su nuevo documental, "Long Way Up", por la Argentina en una Harley Davidson eléctrica.

Ewan McGregor está al frente de una travesía que unirá Ushuaia con Quito en moto con el objetivo de grabar un nuevo documental de viajes “Long Way Up”. Esta no es la primera travesía en moto para el actor quien ya protagonizó una serie de aventuras con motos. La primera, “Long Way Round”, se estrenó en 2004, tuvo siete capítulos, en donde McGregor y Charley Boorman viajaron por Siberia, Kasajistán, Mongolia, Alaska hasta llegar a Nueva York. Luego se editó un DVD en el que se agregaron algunos capítulos y más tarde llegó la segunda entrega, “Long Way Down”, desde Escocia hasta Ciudad del Cabo.