Un joven lucha por su vida tras estar cinco días en coma, pero no saben qué le pasó

Lautaro Guinea tiene 20 años y se encontraba en Añelo trabajando en una empresa que presta servicios a empresas petroleras. El sábado pasado a la noche salió a un boliche con sus amigos y el domingo a primera hora de la mañana fue hallado con raspones en el costado derecho de su cuerpo y con un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó en coma, motivo por el que debió ser trasladado a la capital neuquina e internado en el hospital Castro Rendón.

La única versión que tiene la familia es la de los compañeros de trabajo, que aseguran que salieron del boliche y lo encontraron tendido en medio de la calle, y que fueron ellos quienes lo trasladaron a la salita de Añelo. Sin embargo, desconfían de ese relato y creen que "algo están ocultando", ya que les llegó otra versión de una mujer que asegura que Lautaro se fue del lugar con ellos.

El joven se encuentra internado en el Castro Rendón.

"Con el golpe que tiene da la sensación de que fue zamarreado o que se cayó de un vehículo en movimiento, o de un lugar más alto", explicó Alejandra, una de sus tías, quien vive en Neuquén, y aseguró: "Hay algo que se está escondiendo, algo no está saliendo a la luz y porqué no está saliendo no lo entendemos, a lo mejor tienen miedo de perder su fuente laboral", aseguró.

La familia exige a la fiscalía investigue el hecho y encuentre una explicación a la gran incógnita que, a seis días de lo ocurrido, todavía no logran develar. "La justicia nos dice que está esperando a que Lautaro se despierte para interrogarlo. ¿Pero están esperando que se despierte o que se muera?", se preguntó indignada Alejandra.

Lautaro se despertó por primera vez ayer al mediodía, pero todavía no se había podido comunicar, y ahora continúa internado en terapia intensiva del hospital central.