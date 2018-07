Un juez ordenó liberar a Lula, pero otro lo rechazó

Hay guerra judicial por el ex presidente.

Brasil. Brasil vive un conflicto judicial por la liberación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, preso y condenado por corrupción. El juez de apelación Rogerio Fravreto ordenó ayer a la mañana su liberación urgente, pero su decisión no se llegó a ejecutar. Tras haber sido cuestionada por el juez Sérgio Moro, responsable del caso Lava Jato, un tercer juez bloqueó la orden de excarcelar al ex presidente. Pero Favreto insistió en su decisión ayer a la tarde, al decretar otra vez la liberación del político. Le tocó al juez Carlos Eduardo Thompson Flores, el presidente del tribunal, solucionar el conflicto. Y Thompson finalmente decidió anoche mantener a Lula en la cárcel.