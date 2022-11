Un jurado popular absolvió a un hombre acusado de violar a su ex

Un hombre fue llevado ante un jurado popular por la fiscalía, que lo acusó de haber violado a su ex pareja y haber generado un grave daño a su psiquis mediante el hecho. Sin embargo, para el tribunal, la prueba no alcanzó para probar su culpabilidad.

La teoría que llevó la fiscalía a juicio por jurados indicaba que el hecho ocurrió en un día que no pudo ser precisado con exactitud pero que sería entre el 26 de julio y el 5 de agosto de 2017, en la vivienda que compartían víctima y presunto victimario.

Es que ambos solían ser pareja, pero en el último tiempo habían decidido cortar la relación. No obstante, seguían compartiendo el mismo techo.

Según la acusación, aprovechando esa circunstancia, el acusado violó a la mujer.

Debido a la naturaleza del hecho, no se dieron a conocer de manera oficial detalles de la prueba presentada en juicio, pero lo cierto es que el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid encabezó el juicio contra el hombre, que demandó ocho jornadas para la producción de testimonios, que incluyó el de la denunciante.

Finalmente, al dar su alegato de cierre, pidió al tribunal popular que se condene al hombre como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar grave daño para la salud de la víctima.

Aunque la fiscalía confiaba en el fallo de responsabilidad, el jurado popular consideró, tras tres horas y media de deliberación, que la prueba no era suficiente para emitir un fallo condenatorio y de esa manera, absolvieron al acusado el día miércoles. El juez Federico Sommer fue el juez técnico encargado de moderar todo el debate.

Al tratarse de un veredicto de no culpabilidad, el jurado no está obligado a detallar el número de votos a favor o en contra de cada posición, por lo que lamentablemente esta información no será conocida ni públicamente como así tampoco por ninguna de las partes.