Un loco pedido por amor

No fue ficción, sino la historia real de Jorge Andrés y Micaela, que causó revuelo en la estación de colectivos. Los jóvenes se conocieron hace cuatro meses por Instagram y hoy están camino al altar.

Jorge tiene 21 años y vive en el oeste neuquino. En marzo, le mandó un saludo a través de la red social a Micaela, de 19, que tenía su casa en Glew, en el Gran Buenos Aires. Ese contacto fue el inicio de un noviazgo que ambos describen como “intenso”.

Como era difícil soportar la distancia, ella decidió mudarse a Neuquén. Tenían la idea de casarse y apostar a una vida juntos, pero faltaba una cosa: él todavía no le había hecho la propuesta.

Micaela y Jorge se conocieron hace 4 meses por Instagram

El joven quería pedirle matrimonio el día que llegara a la ciudad. Estuvo un mes ensayando con sus amigos la escena de ayer. Todos integran la banda de una iglesia evangélica del barrio San Lorenzo, así que eligieron una declaración musical. También se sumó a la sorpresa la mamá de Jorge Andrés, Ada, que fue a buscar hasta el colectivo a Micaela y a sus papás y los llevó a la entrada de la terminal.

Afuera, el novio y sus amigos esperaban con la guitarra, un cajón peruano y un enorme cartel de bienvenida. Como el colectivo se demoró, soportaron una hora de intenso frío. Sin desanimarse, repasaban las notas mientras Ada, por mensajito, les iba avisando cuánto faltaba.

Cerca de las 16, Micaela al fin cruzó la puerta. Miraba asombrada el cartel cuando su novio apareció por un costado cantando el tema “Háblame de ti”, de la banda mexicana MS.

Jorge, nervioso, puso una rodilla en el suelo, tomó la mano de su novia y le extendió una cajita de terciopelo verde con el anillo. “Mirame, ¿te querés casar conmigo?”, arriesgó, y ella le dio la feliz confirmación.

Detrás de ellos, los futuros suegros del joven lloraban emocionados. También Ada y las sobrinitas del novio. “Pasamos muchas cosas en muy poco tiempo y pudimos llevarlas. Me vengo a Neuquén por él”, explicó Micaela sin dejar de sonreír, con el anillo de compromiso en la mano.

Jorge relató que les “dolía” la distancia y habían resuelto estar juntos sin pensar ni en el dinero ni en los contratiempos. Para ellos, triunfó el amor.

“Estaba todo menos la propuesta, pero no me lo esperaba. Creo que, si se ama, no importan la distancia, las circunstancias ni el dinero; si es de Dios, no hay nada imposible”, dijo Micaela, la chica bonaerense que dejó todo por su amado neuquino.

“Fue difícil hablarlo con mis viejos, pero la relación a distancia duele mucho y nos necesitábamos el uno al otro. Si aman a una persona, luchen por el amor”, dijo Jorge, tiene la fórmula del romanticismo y la recomienda.

