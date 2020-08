Un magnate fue acusado por más de 50 mujeres

Otras mujeres se fueron sumando, desde los Estados Unidos, Canadá y las Bahamas, hasta llegar a un total de 57 acusadoras. Los presuntos hechos a los que se refieren datan de hasta 1977 y algunas dijeron haber sido atacadas sexualmente a los 14 o los 15 años.

A mediados de agosto, dos de los hijos de Nygård se presentaron ante la Justicia para demandar a su padre por haber hecho arreglos para que ellos fueran violados por una mujer en la adolescencia. Según el texto de la acusación, Nygård ordenó a una de sus antiguas novias, "una conocida trabajadora sexual", que "los hiciera hombres", citó The Cut, lo cual implicó estupro ya que los hijos del magnate tenían 14 y 15 años respectivamente.

A su vez de acusar al padre de "tráfico sexual", los demandantes argumentaron que la empresa familiar "conspiró, colaboró, facilitó y ayudó a encubrir las violaciones, proporcionando dinero y recursos corporativos".

Además de las demandas en Nueva York, tanto las de las 57 mujeres como la de sus hijos, Nygård tiene otras dos causas abiertas por ataque sexual y que fueron presentadas ante los tribunales de Los Angeles, en enero. En Bahamas, las autoridades también investigan hechos similares que podrían haber sucedido en la casa del diseñador.

Cuando la Policía de Nueva York (NYPD) y la Agencia Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la sede de su compañía en los Estados Unidos, en Nueva York, Nygård renunció a la presidencia del directorio y solicitó al juez a cargo de los casos de las 57 mujeres que desestimara a la mayoría, dado que no tenían conexión con Nueva York y por lo tanto, el tribunal no podía tener jurisdicción sobre el caso. Cabe resaltar que las demandas están en el fuero civil, no penal, por lo que no implican prisión para el empresario.

Pese a la maniobra del magnate, el 21 de agosto, el magistrado accedió a un pedido del gobierno federal para aplazar el proceso: esto respondería a un pedido de los fiscales para esperar que se complete una investigación del FBI.