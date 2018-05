Un merendero de Parque Industrial necesita ayuda

El merendero Copa de Leche funciona en la casa de Belén Valdez y requiere de la colaboración de todos para la compra de materiales para construir un comedor que posibilite a los chicos tener un espacio propio, además de la adquisición de una cocina y una heladera.

Las razones del incremento en la cantidad de niños asistidos son diversas y están relacionadas no sólo a la complicada situación económica de los padres de esos menores, sino también a que recurren al merendero al no darse en muchas escuelas la copa de leche. “Vienen a la hora de la merienda hasta los sábados, ahí les ofrecemos algo más sólido como hamburguesas o pizzas. Esto se financia con ayuda de los comerciantes, empresarios y amigos, ya que no tenemos ningún tipo de asistencia del Estado”, explicó Susana Komjati, quien junto con Valdez y a otras dos personas más se encargan de sostener el comedor.

Quienes quieran colaborar con Copa de Leche pueden adquirir un bono para el sorteo de un televisor o acercarse con cualquier tipo de ayuda, comunicándose con Susana al 299-4052479 o con Belén al 299-5114635. La ayuda al merendero será destinada, entre otras cosas, a poder mejorar las condiciones en las que se recibe a los chicos.

La obra para la construcción de un nuevo espacio tiene las bases terminadas y la instalación de gas, pero se necesita mano de obra y materiales para levantar las paredes.

Bonos: El merendero los puso a la venta para sortear un televisor y así poder recaudar fondos.