Un nene de 9 años perdió la visión de un ojo por un láser

En el centro médico, los doctores encontraron un orificio en la mácula de la retina del ojo izquierdo, tal y como cuenta un artículo publicado en la revista académica New England Journal Medicine. Su visión en ese ojo es de 20/100 y no 20/20 como en el derecho (el rango ideal). Como el daño es permanente, los especialistas prefirieron no operar, dado que la cirugía tampoco habría sido capaz de revertirlo. Incluso, si lo hubieran llevado de inmediato luego de que ocurriera el incidente tampoco habría tenido solución.

Aunque está restringido, el padre contó que le compró el láser a un vendedor ambulante para regalarlo como juguete al pequeño.