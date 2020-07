Emiliano Barrera Abadie tiene 10 años y desde chiquito ama jugar a la Play Station. En tiempos de cuarentena por el coronavirus se dio cuenta lo difícil que es para todos no poder ver a sus familiares, no tener un abrazo ni un beso. Pensando en ese cariño que no se puede disfrutar en tiempos de pandemia, decidió regalar su preciado juego a otros chicos con el objetivo de ayudar a divertirse.

Sin dudarlo Emi guardó en una caja sus casi 100 juegos, embaló la Play Station y como sabía que no iba a poder hablar con los chicos que viven en el hogar les hizo una carta.

"¡Hola! Me llamo Emi y acá les traigo un regalo especial para que ustedes se diviertan en esta cuarentena que es mi Play 2. Les pido por favor y confío en que la van a cuidar porque esta fue mi primera Play y la tengo desde chico", les contó el niño a los jóvenes que iban a recibir su obsequio.

Además, les compró un joystick nuevo y les dejó otra nota con las instrucciones para que todos puedan aprender a usarla.

El pequeño neuquino, que cursa su 5° grado en el Colegio Lincoln, ya tenía experiencia en donaciones, con su mamá muchas veces juntaron ropa para llevar a las iglesias y también se encargó de realizar una colecta de tapitas de gaseosa para ayudar al hospital.

El jueves pasado, el niño y el padre fueron a entregar la donación y por los nervios todo era silencio entre ellos, pero también alegría de poder aportar un granito de arena para que otros la pasen mejor en esta época de tantas falencias.

"Me gustó mucho hacer la donación porque quería que ellos se diviertan en la cuarentena, así subimos el ánimo. Porque en la cuarentena la gente no tiene muy buen ánimo porque no podemos ver a nadie, no podemos salir, no podemos abrazarnos, besarnos, nada", le contó Emi a LM Neuquén.

Emi confesó que ya tenía una nueva consola de juegos y que lo hizo muy feliz poder donar la primera que tuvo. "Como el ánimo de esos chicos podría estar bajo, yo les di la Play Station que tenia desde chico para que ellos se diviertan en esta cuarentena", expresó.

Nicolás, su papá, contó a LMN que este acto de su hijo los dejó muy contentos y que, como uno de sus amigos lo publicó en redes sociales, ya recibieron muchos saludos y felicitaciones.

"Le mandaron un montón de mensajes re lindos y fue una experiencia muy linda. Creo que lo más importante que tiene que quedarle a él es que cuando quiere hacer algo tiene que esforzarse para lograrlo y hacerlo con amor", concluyó el papá.

Valeria, encargada del Hogar Conviviendo que funciona en Neuquén capital contó que los chicos de la institución quedaron muy contentos y que fue "un gran regalo para ellos".