Miguel vive en San Juan y lo perdió en un remís cuando acompañaba a su abuela a cobrar la jubilación.

"Hoy 24/9 sobre las 11 tomé un remis con mi abu para acompañarla a cobrar su jubilación y al bajar del mismo se me cayó el celular. Cuando me dí cuenta el remis ya se había ido. En el celular tengo recuerdos de mamá que ya no está conmigo como fotos y audios de ella que necesito recuperar. Muchas gracias", escribió el chico redes sociales.

publicaciondeface.jpg

LEÉ MÁS

Le desvalijaron la casa y le pidió a los delincuentes que le devuelvan sus fotos familiares