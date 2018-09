Rubén Pelliza

El robo se registró el viernes pasado, en el barrio Zani. Según relató el propio Rubén a Cutral Co al Instante, el dinero era para afrontar la llegada de su próxima hija –su esposa está embarazada- y pagar deudas. Sin embargo, él se mostró más preocupado por el CPU que se llevaron los delincuentes y que contenía imágenes familiares. “No me importa nada lo material, voy a trabajar y a conseguir el dinero para pagar las cuentas, me va a llevar unos meses pero me voy a recuperar”, expresó.

Buscando llegar a los ladrones, el hombre hizo una publicación en el grupo Subastas de Cutral Co y Plaza Huincul de Facebook, donde insistió que sólo quiere recuperar las fotos. “En el disco estaban todas las fotos de mis padres, mis hermanos de chico, mis primas, fotos y momentos con mi tío, mi casamiento, cada año de creciendo de mis hijas, que pensaba usar en sus 15… Todo lo otro que te llevaste te lo regalo. No porque no me haga falta o porque me sobre. Pudiste ver como vivo y soy clase media baja, trabajadora y la lucho día a día… Cada cosa que te llevaste la conseguí fruto de mi trabajo, con horas lejos de mi familia. Pero no me importa más que los recuerdos de mis hijas, los momentos con familiares que ya no están“, escribió.

