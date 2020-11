Un niñero ruso decapitó al nene al que debía cuidar

Una vez arrestado, el homicida afirmó inicialmente que "no recordaba" que había cortado la cabeza del niño. Más tarde, admitió que mató al nene con un cuchillo de cocina pero no explicó por qué lo había atacado. Finalmente, sostuvo que estaba bajo la influencia de "drogas de diseño" y alcohol en el momento del salvaje crimen, según una fuente de las fuerzas del orden de Rusia. "Salí, me senté en el porche y encendí un cigarrillo. Luego, volví, bebí otro vaso de alcohol y finalmente me di cuenta de lo que había hecho. Salí a esperar a la Policía", comentó Podgornov, que enfrentaría una pena no menor que 15 años.

La hermana mayor del niño muerto, Arina Kuznetsova, contó que la víctima era el quinto hijo de su madre. Cabe resaltar que los investigadores optaron por no revelar el nombre y la edad del menor. A su vez, confirmó que le comunicaron la triste noticia a su madre. La defensora del Pueblo de los Derechos del Niño de la región de Saratov, Tatyana Zagorodnyaya, confirmó que Elena permanece en el hospital de maternidad. Los funcionarios dijeron que intentaron hablar con ella sobre los arreglos del funeral del niño, pero no se les permitió ingresar a la sala debido a las restricciones del coronavirus. Igualmente, el padrastro confirmó que se haría cargo de darle una sepultura.