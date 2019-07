Se trata de un maestro panadero con 20 años de antigüedad. “Ocurrió a las 6.15 de esta mañana. Agarró el carro cargado de mercadería y lo llevó al montacarga y no se dio cuenta que no lo había subido y él cayó. El montacarga quedó atravesado por suerte no se le cayó encima”, explicó uno de los empleados mientras el personal de la ambulancia retiraba al hombre accidentado.