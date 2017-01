Un payaso denunció que la Policía lo golpeó y torturó

Mar del Tuyú

Un hombre que se desempeña desde hace años como payaso y mago en las playas bonaerenses denunció que fue golpeado y torturado por efectivos de Policía en Mar del Tuyú, que lo acusó de un robo que no cometió. El reconocido payaso y mago Ju, cuyo nombre es Adrián Sánchez, contó que luego de festejar en la playa de Mar del Tuyú la llegada del nuevo año, volvía a su domicilio cuando fue abordado por efectivos de la Policía Bonaerense, que lo atacaron con piñas y patadas, para luego llevarlo detenido y someterlo a torturas dentro de la seccional policial. El caso ahora es investigado por la Justicia.

“Tengo miedo de que me pase algo porque decidí denunciar lo que ocurrió. Los policías me atacaron supuestamente porque creyeron que yo le había robado a una persona. Hace 24 años que trabajo en la Costa durante la temporada de verano, me conoce todo el mundo. Cuando se dieron cuenta de quién era yo, ya me habían pegado, amenazado y torturado durante horas”, explicó Ju, que vive en Banfield y trabaja en Cultura de la Municipalidad de Lomas de Zamora.

Antes de protagonizar una nueva función de su show nocturno en el apart hotel Playa Palace, en la localidad de Costa del Este, el artista le explicó en declaraciones a Diario Popular: “La situación fue horrible, porque durante todo ese tiempo no tuve derecho alguno, y esto le puede pasar a cualquier ciudadano, incluso peor, porque en mi caso se dieron cuenta de que yo era una persona conocida en la costa y pararon todo, porque si no, hubieran continuado”.

La historia de la violenta situación comenzó el domingo pasado, luego del show que brindó Ju en Costa del Este para la gente que decidió pasar allí Año Nuevo. “Después del espectáculo, volví a mi casa en Mar del Tuyú. Fui a buscar a mi perro Filo y nos fuimos a la playa. Allí estuve hablando con mucha gente, que me reconoció a pesar de que yo estaba vestido con remera y short. Hice algunos chistes y recitados. Alrededor de las 6 decidí volver a mi casa. Cuando estaba saliendo de la playa un pibe me pasó corriendo, gritando que le habían robado. Yo me asusté y corrí también”, contó.

En la puerta de su domicilio, en 93 y 4, un móvil con varios efectivos de la Policía Bonaerense lo interceptó y lo redujo a piñas y patadas. “Me tiraron los brazos para atrás, en el piso. Me esposaron y metieron en la patrulla. En la comisaría me torturaron. Se llenó todo el lugar de sangre de tanto que me pegaron. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, que yo no había robado a nadie, empezaron a limpiar todo. Me animo a contar todo esto para que no vuelva a ocurrir y que las autoridades sepan de los atropellos policiales”, dijo Ju.

“Yo les pedía que paren de pegarme. Les decía que hace 24 temporadas que trabajo en la Costa con mis espectáculos, que soy un ser humano que busca la paz en la sociedad, que estaban cometiendo un error gravísimo. Les dije que yo tengo una conducta intachable, que la gente me respeta y me tiene mucho cariño. Pero se burlaban y me seguían pegando”, concluyó.

Descargo

