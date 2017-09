Un perro drogado atacó y mató a su dueño

Un equipo de la cadena BBC que se encontraba en el departamento de la víctima trató de luchar contra el perro, que se había aferrado al cuello del hombre de 41 años, y llamó urgentemente a una ambulancia. Los productores quedaron atrapados en el departamento con el animal durante unos 30 minutos.

La Policía tardó casi 10 minutos en abrir la puerta del edificio, ya que estaba fuertemente cerrada. Lo curioso del caso, y que está en materia de investigación, es que las personas que estaban en el departamento no sufrieron los ataques del animal.

Perivoitos era el protagonista de un documental de la BBC llamado Drugs Map Britain. La noche en que murió había regresado a su casa después de las 22 y, según pudieron relatar algunos testigos, consumió cocaína y se descompuso hasta sufrir un ataque epiléptico acostado en su cama. Fue entonces cuando el perro lo atacó. En ese momento, los productores que estaban en el lugar no se dieron cuenta de que algo malo podía llegar a pasar entre el dueño y el animal. Por el contrario, hasta ese momento ellos no habían advertido ningún signo de violencia por parte del can.

“En su cuerpo, el perro tenía ocho veces el límite de droga para un conductor de autos”, dijo Nicholas Carmichael, un experto en toxicología veterinaria, que encontró crack, cocaína y morfina en la orina de Major, según los informes. “El perro había consumido, ya sea comiendo una dosis o respirando el humo, y es probable que haya sido un factor en su comportamiento”, agregó el especialista.

El forense Andrew Walker concluyó que el perro posiblemente comió la droga y reaccionó de esa manera cuando su dueño tuvo un ataque epiléptico. También fue el mismo profesional quien se encargó de confirmar que Perivoitos había muerto debido a las heridas del ataque que le propinó su animal. Las autoridades, entre otras cosas, deberán definir qué harán con Major.

Mario Perivoitos, de 41 años, filmaba un documental sobre el uso de las drogas. Sufrió un ataque epiléptico por lo que había consumido.

Famoso por robar una empanada

El “perro empanada” es la nueva sensación de internet y la escena en la que le roba la cámara a una vendedora de empanadas durante una entrevista televisiva ha conquistado al mundo debido a que el can aprovecha la distracción de la dueña del negocio y el comunicador para llevar a cabo su robo. El video ha sido todo un fenómeno en las redes sociales. El usuario que publicó en Twitter el gracioso momento fue retuiteado más de 66 mil veces mientras que el clip acumula casi 4 millones de reproducciones en Facebook. El animal se llama Orejón y vive en las calles de Coquimbo, Chile. Fue tanta la repercusión por su “delito”, que muchos lo quieren adoptar. Pero, para eso, hay que encontrarlo.