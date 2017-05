"Un papá de unos 20 años me pidió auxilio desesperadamente para que asistiera a su hijo porque no sabía qué le pasaba, estaba convulsionando y no podía respirar. Le apliqué RCP (reanimación cardiopulmonar) y ahí empezó a respirar levemente”, relató Méndez quien está al servicio de la Dirección Antinarcóticos.

A unos 250 metros del allí se encuentra una clínica privada donde se dirigieron para su atención médica. "Durante ese trayecto el nene convulsionó tres veces más, y tres veces le hice RCP, estaba totalmente negro, pero finalmente empezó a respirar", dijo aliviado el oficial.

Dijo que lo atendieron inmediatamente en la clínica y la media hora lo estabilizaron. Al día siguiente le dieron el alta y aún se mantienen en contacto.

"Lo fui a visitar, nos dimos cuenta de que éramos vecinos. Aún no se sabe bien las causas de esas convulsiones, le están haciendo estudios pero está en la casa", agregó.

Lo que le dijo el padre de Lisandro fue que estaba jugando en la computadora cuando él se ausentó para ir al baño y a su regreso lo encontró en el piso. Primero pensó que se había quedado dormido, luego se dio cuenta de que estaba convulsionando.