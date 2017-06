Un policía reanimó a un nene de 2 años con convulsiones

Al policía le llevó unos 20 minutos hacer su parte, hasta que llegó una ambulancia y los profesionales de la salud tomaron la posta para mantener vivo a Bautista.

El viernes en la tarde-noche, el niño estaba con su madre, Cintia, en la intersección de Ruta 22 y Caracas cuando comenzó a convulsionar.

Su padre, Diego, un empleado administrativo de una empresa constructora, le contó a LM Neuquén lo ocurrido. “Estábamos en familia en el Jumbo y decidimos que mi mujer y Bauty se fueran antes a la casa porque él tenía fiebre”, empezó el relato.

“Yo me quedé en el Jumbo para ir más tarde, pero antes de salir me llamaron por teléfono para avisarme lo que pasaba. Cuando llegué al lugar, mi mujer estaba con un ataque de nervios y Bauty en el asiento de atrás de una patrulla recibiendo asistencia de un policía. Me dijeron que era un efectivo de civil. Se portó como un héroe”, prosiguió.

Diego pasó el Día del Padre junto a su hijo en el Policlínico, donde quedó internado luego de recibir atención de emergencia en el hospital Castro Rendón.

“Tengo que agradecer a las vecinas que se preocuparon por lo que le pasaba a Bauty y sobre todo a la Policía, que hizo un operativo en las calles para que la ambulancia pudiera llegar rápido al Castro Rendón. Los profesionales se portaron de maravilla”, puntualizó Diego.

Espera el diagnóstico en observación

Bautista tiene 2 años y, tras presentar un cuadro de convulsiones en la vía pública, fue llevado al hospital Castro Rendón y luego al Policlínico, adonde quedó en observación hasta que se detecte qué virus lo afectó. Así lo contó Diego, su padre, a este medio. “Las convulsiones fueron consecuencia de la alta fiebre. Nos dijeron que es por un virus, pero estamos a la espera de los resultados de los estudios para saber de qué virus se trata”, relató el padre. “Bauty es un niño re sano que tiene 2 años y ya habla de corrido, está muy estimulado”, agregó Diego.