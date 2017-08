En diálogo con LM Neuquén, vecinos comentaron que todas las noches se largan los líquidos cloacales desde el barrio Enganche Fiscal calles abajo hasta desembocar en el arroyo Covunco.

"Esto pasa hace unos 20 días. Fui a hacer la denuncia a Bromatología por las enfermedades que esto puede causar, pero el intendente no me atendió y el secretario de Gobierno se me rió. Moreno es una mugre hay basura por todos lados", relató el vecino.

En este sentido, comentaron que los olores son insoportables y que aún el lugar no cuenta con una red de tratamiento clocal por lo que gran parte de los desechos termina en la cuenca del río.

"Mariano Moreno un pueblo olvidado. No han hecho nada, no han asfaltado ni una calle y no podes vivir así", expresaron.