Un soldado desata una masacre en Tailandia y se filma

La policía afirmó que habían asegurado el centro comercial, pero no brindó detalles sobre el tirador, al que describió como un soldado enojado por una disputa por tierras. El ministro de Salud, Anutin Charnvirakul, precisó, por su parte, que no quedaban más cuerpos en el interior del edificio, aunque dijo no saber si había más heridos o muertos. Anutin dijo que un médico recibió un disparo mientras ayudaba a un herido.

El soldado disparó a primeras horas de la tarde contra un comandante y algunos compañeros en una base militar de las afueras de la ciudad y luego robó un vehículo militar, armas y municiones para desplazarse. En el trayecto hasta el centro comercial, el militar abrió fuego contra un templo y otros lugares, según medios locales. Al llegar a Terminal 21, comenzó a disparar indiscriminadamente con un fusil de asalto contra peatones y automóviles, para luego entrar en el recinto y continuar el tiroteo, mientras cientos de personas huían aterrorizadas.

Mientras desarrollaba el ataque, el militar realizó varias publicaciones con fotos y videos en su perfil de Facebook, que sería desactivado más tarde. "¿Debo rendirme?" y "Nadie puede escapar a la muerte", fueron algunos de sus comentarios. En uno de los videos, podía verse al hombre con un casco y uniforme militar manejando el jeep y diciendo estar "cansado". "Ya no puedo apoyar más mi dedo", decía al imitar un gatillo con su mano.

--> Se habla de una posible venganza

El vocero del Ministerio de Defensa, Kongcheep Tantrawanit, indicó que las autoridades desconocen las razones del ataque y esgrimió simplemente que el soldado “se volvió loco”. Sin embargo, en los comentarios de Facebook, que luego fueron borrados, el supuesto asaltante hablaba de una venganza contra el cuerpo militar.