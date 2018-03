Un violador y un asesino se suman a la lista de fugados

El pedido de captura fue ordenado el martes, luego de que el hombre no se presentara en la Comisaría Sexta de Plaza Huincul como se había establecido. Si bien había sido condenado en octubre por abuso sexual con acceso carnal calificado reiterado por varios hechos, la sentencia todavía no estaba firme y aún no comenzaba a cumplir la pena. Sin embargo, luego de que dos tribunales revisaran su condena, se fugó.

“Advertimos que no estaba cumpliendo con estas presentaciones, y teniendo ya la condena firme con el fallo del Tribunal de Impugnación, pedimos que se lo declare en rebeldía para poder detenerlo y hacerle cumplir la pena que se le impuso”, explicó el fiscal Gastón Liotard.

El hombre debe cumplir 13 años y 6 meses de prisión por haber violado a su hijastra durante cinco años en el paraje Camino Toma de Agua, donde vivía junto con la mamá de la víctima y sus hermanos. Los aberrantes episodios comenzaron cuando la nena tenía 8 años y se prolongaron hasta los 13, cuando por una intervención judicial fue trasladada a un hogar de menores en Neuquén.

Se estableció durante el juicio que el condenado abusó reiteradas veces de la nena y la amenazaba con hacerles daño a sus cuatro hermanitos o a su mamá si contaba lo que él le hacía. Además, se supo que ejercía violencia física contra ella y su mamá.