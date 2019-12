Una ablación múltiple de órganos le dio esperanza a la vida de cinco personas

Ya en horas de la madrugada del sábado, se concretó la ablación del hígado, que fue realizado por personal del hospital Alemán de Capital Federal, nosocomio en el que se encontraba el receptor. En tanto que cirujanos del Castro Rendón concretaron la ablación de los riñones -que fue destinado al hospital Argerich de Buenos Aires- y las córneas -que quedaron en lista de distribución nacional del Incucai-.

"Son tres personas que podrán mejorar su calidad de vida y dos que van a poder ver", resumió Gonzalez Cruz en referencia a los receptores. Y agregó: "Estamos contentos por la respuesta que le damos a la gente para poder vivir".

En declaraciones a LU5, la representante del Incucai recordó que previamente a cada ablación se realiza un estudio de las características del donante (edad y enfermedades preexistentes, entre otros puntos). "El trabajo previo es primordial porque es una situación difícil el de perder un familiar. Por eso,a pesar de la situación crítica, el objetivo es siempre ayudar a la gente en lo que necesite", indicó.

"Es importante que los familiares tengan conocimiento previo sobre la donación y tengan confianza en el sistema público de salud", recalcó González Cruz.

Neuquén es primera en el país en donación de córneas

Un año de crecimiento

La representante del Incucai en Neuquén calificó el año que se termina como "superador". "Tuvimos mucho trabajo y falta mucho más por hacer, pero estamos satisfechos", recalcó.

En ese sentido, en declaraciones a LM Neuquén, enfatizó que "se han hecho al menos uno o dos ablaciones múltiples por mes, hubo en total 19 donantes de órganos en el año y más de 100 ablaciones de córneas. Esto significa que estamos por encima de la media nacional de donantes. La tasa de donantes por millón de habitantes en el país pasó de 12 a 15, y en Neuquén de 20 a 30".

No obstante, estos números en el registro local del Incucai hay alrededor 2500 inscriptos que se declararon abiertamente como donantes y 250 personas negaron esa situación. "Esto significa apenas el uno por ciento de la población, no es representativo porque creemos que lo importante es que lo empiecen a pensar, que no les suene algo extraño, desconocido", comentó a LMN González Cruz.

--> Mayor demanda

Más del 80 por ciento en la lista de espera para trasplantes en el país aguarda la donación de un riñón.

