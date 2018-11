Una beba cayó a las vías, el tren la arrolló y se salvó

Antes de que sus padres pudieran rescatarla, el tren volvió a arrancar para seguir su camino y no hubo tiempo de avisarle al maquinista para que no acelerara. La niña, increíblemente, no se movió, y una vez que el tren abandonó la estación, un hombre pudo rescatarla de las vías. Los padres no podían contener las lágrimas después de haber vivido semejante momento. Las autoridades locales advierten con regularidad sobre los empujones que hay en cada estación de tren. No es la primera vez que la tragedia está tan cerca.

