Una bebida sin alcohol que embriaga pero no hace daño

El ambicioso plan de Nutt es traer a las masas un sustituto de alcohol sintético seguro llamado Alcarelle. Nutt ha estado desarrollando durante mucho tiempo algo conocido como “alcosynth”, que proporcionará las cualidades relajantes y socialmente lubricantes del alcohol, pero sin las resacas, los problemas de salud y el riesgo de paralizarse.

“La mayor parte de mi vida profesional he tratado a personas para quienes el alcohol es un problema, y gran parte de mi investigación profesional se relaciona con eso”, dijo Nutt, que hace una década fue despedido de su puesto como asesor de drogas del gobierno luego de cuestionar los estándares morales sesgados según los cuales juzgamos el uso de drogas y alcohol (señaló de manera memorable que montar a caballo era más peligroso que tomar éxtasis).

Esta bebida imita los efectos positivos de tomar unas copas sin causar efectos secundarios.

Poco después, presentó datos en The Lancet que muestran que el alcohol es más dañino para la sociedad que la heroína o el crack. Sin embargo, Nutt no es prohibicionista. Disfruta de una cerveza “muy pequeña” antes de acostarse, e incluso es copropietario de un bar, cuya ironía hace que entre en erupción en una de sus risas frecuentes y entrañables. “Mi hija y yo somos dueños de un bar de vinos en Ealing”, dice, después de haber recuperado la compostura: “No estoy en contra del alcohol. Me gusta, pero sería bueno tener una alternativa”. Un día, espera agregar a Alcarelle al menú en su bar.

“Sabemos en qué parte del cerebro el alcohol tiene sus ‘buenos’ efectos y ‘malos’ efectos, y qué receptores particulares median eso (Gaba, glutamato y otros, como la serotonina y la dopamina). Los efectos del alcohol son complicados, pero puedes apuntar a las partes del cerebro que deseas atacar”, aegura. Nutt, junto a un asesor de negocios y ex empresario de tecnología y su equipo han desarrollado un plan de cinco años.

La prueba funcionó en las ratas

El largo camino hacia Alcarelle comenzó en 1983 cuando Nutt era estudiante de doctorado y descubrió un antídoto contra el alcohol. Una droga que realmente revierte la embriaguez. Estudiaba los efectos del alcohol en el sistema de Gaba. En pocas palabras, el efecto cerebral primario del alcohol es estimular el receptor de Gaba. Cuando se estimulan estos receptores calman el cerebro disparando menos neuronas. Su estudio fue la primera prueba de esto. Nutt dio alcohol a las ratas, administró un químico que bloquea los receptores de Gaba y las ratas se pusieron sobrias.