Una "Biblioteca feminista" para entender el origen de los reclamos

¿Con qué nos encontramos en el libro?

Es un recorrido a través de la historia del pensamiento feminista que va tocando algunos contextos históricos que fueron momentos de eclosión del movimiento feminista y de mujeres, como por ejemplo los años 20, después de la Primera guerra mundial cuando el mercado requiere que las mujeres se incorporen a la vida laboral y esa independencia empodera las mujeres y las lleva a luchas por sus derechos hasta fines del siglo XX con una mirada interseccional y cómo el feminismo se va aunando con otras luchas y todo esto es a través de algunas autoras que marcaron algún hito. Si bien cada capítulo es entorno a una autora específicamente, reconstruyo una época y un movimiento porque entiendo que nada es individual y que no se trata de figuras excepcionales sino de figuras que participaron de corrientes de su época. Lo otro que me interesó es que fueran autoras bastante leídas por los feminismos acá en Argentina porque también voy trazando y haciendo alusión a nuestro país. La idea era hacer un libro que hablara del pasado pero que dialogara con el presente y con la actualidad y con los debates que se están dando hoy.

De todas estas referentes que abordás, ¿hay alguna con la que te identifiques más?

Todas me resultan apasionantes. Hay algunas figuras que tuvieron vidas muy apasionantes y alucinantes como Mary Wollstonecraft y Alexandra Kollontai, y esas son las que a mí más me atrajo narrar sus vidas. El libro va recorriendo un poco las obras, los contextos, las luchas que llevan en esos contextos y también las biografías de esas autoras. Con la idea de que lo personal es político y con la idea de que muchas de esas militantes se involucraran en esas luchas porque también lo vivieron en carne propia de manera personal. Por ejemplo, Angela Davis es pionera en pensar las cuestiones de género en cruce con la raza y la clase social. Mary Wollstonecraft sufrió en carne propia que en ese momento las mujeres no accedían a la educación. Ella era una persona con muchas inquietudes intelectuales y la única salida económica para una mujer de clase media como era ella era casarse. Ella se negaba a casarse por una cuestión económica, quería casarse por amor o no casarse y padecía que a su hermano lo habían escolarizado para que fuera abogado. Entonces, ella tenía que ser autodidacta.

mary.jpg

En el contexto de la Revolución Francesa, ella se deslumbra con el cambio social que estaba ocurriendo en Francia. Escribe un libro que se llama "Reivindicación de los derechos de la mujer", que quedó en la historia del feminismo a nivel global, de 1792. Ahí ella discute con Rousseau, el filósofo más influyente, porque el tenía un libro donde decía que por naturaleza los hombres y las mujeres nacen distintos y los hombres son más activos, más intelectuales y las mujeres son más emocionales, y que por lo tanto deben recibir distinta educación. Es muy interesante porque ella le replica que todas esas diferencias no tienen nada que ver con el sexo sino con la manera en que se educa a las niñas. Imaginemos que en 1792 está discutiendo el biologicismo de Rousseau, y esa discusión va a continuar a lo largo de la historia del pensamiento feminista.

alexandra.jpg

También Alexandra Kollontai me parece alucinante, participa de la Revolución Soviética, es la primera ministra en la historia del mundo. Ella estaba en contra de la guerra mundial y cuando vuelve a la Unión Soviética tras muchos años de exilio, cruza en trineo la frontera y ahí la designan ministra de bienestar social. Ella, por ejemplo, expropia grandes propiedades que pertenecían a la nobleza para convertirlas en lugares de atención donde puedan ir madres solteras que no tenían dónde ir, desarrolla políticas de asistencia social, en particular a las mujeres, y también es una de las grandes precursoras del aborto, que se legaliza en el mundo por primera vez en la Unión Soviética.

¿Por qué es necesario conocer estas historias y que formen parte de la currícula de las escuelas?

Lo hice no solo para las escuelas sino también para cualquier persona que le interese ampliar su conocimiento de la historia. En Argentina, en los últimos años, hubo una eclosión mucho más fuerte feminista. Pero el periodismo muchas veces "deshistoriza" y todo parece que es algo que empezó ayer o que es nuevo. Y en realidad tanto en nuestro país como fuera de nuestro país, estas son cuestiones que discutimos y es una tradición de pensamiento que tiene más de 200 años. Entonces, me parece que es muy enriquecedor poder conocer todo eso, por lo tanto es para quien esta involucrado en una militancia como alguien que no se considera feminista pero que quiere comprender un poco como fueron cambiando las cosas.

Con respecto a los colegios, creo que es muy importante darle contenido histórico también a la Educación Sexual Integral (ESI). A mí me parece que se borra muchas veces las luchas. Tenemos una licencia por maternidad. Bueno, ¿cómo fue que las mujeres empezaron a tener el derecho a una licencia por maternidad? Me parece que es importante recuperar a las personas que protagonizaron luchas por ampliación de derechos y poder ver esto en perspectiva porque también nos permite reconocernos parte de una historia. Yo creo que cualquier movimiento de transformación es más fuerte y se puede reconocer como parte de una historia de lucha. Desde los años 70 había grupos feministas en Argentina donde ya hablaban de aborto. Conocer toda esa historia le da mayor solidez a la comprensión del presente.