Una brasileña y un alemán se casaron sin haberse visto

La pareja se trataron por primera vez gracias a un celestino, el pastor de una iglesia protestante a la que ambos acuden y que notó que ambos tienen preferencias y gustos similares. "El pastor estaba al tanto de mi rutina, de mi vocación por la ayuda social, y también de mis deseos a futuro, que congeniaban a la perfección con los de Tim", relató ella, profesora de química. Así, empezaron hablar por teléfono, ella desde Ribeirao Preto, Sao Paulo, y él desde Berlín. "El primer día, sin conocernos, hablamos durante dos horas; al siguiente, cuatro y ese fin de semana, nunca cortamos dejamos toda la noche el teléfono prendido las 24 horas, inclusive para dormir", agregó, recordando el flechazo.

Todo ocurrió muy rápido y con el pasar de los días, ambos estaban convencidos que habían encontrado al amor de su vida. Se pusieron de novios y apenas 20 días después de la primera charla, él no dudó en hacerle la propuesta a más de 9.000 kilómetros de distancia. La brasileña no dudó en aceptar. A pesar de los reproches de sus familiares y amigos, ellos se mantuvieron firmes. "Sé que no todos se casarían con una persona a la que ni siquiera vieron en persona pero en nuestro caso se dio así. Mis amigos me dijeron que estaba loco. Les expliqué que me enamoré de ella porque tiene la actitud y la personalidad correcta, además de ser hermosa. Tenemos los mismos planes a futuro. Todo lo que sé de ella me basta para querer una vida juntos", contó Timo.

La boda se produjo en una íntima ceremonia virtual a través de videollamada, con transmisión en vivo para los tres países: Brasil, Alemania y Kenia, por el orfanato donde desarrolla su labor social Tim. Los novios no dejaron nada librado al azar: ella lució un vestido de seda blanco, un ramo de rosas rojas en sus manos y caminó al altar junto a su padre; él vistió traje y corbata azul y estuvo acompañado por su familia. Los invitados presenciaron el evento con distanciamiento social y tapabocas. Con un "sí, quiero" virtual se convirtieron en marido y mujer.

Cuatro días después de la boda, ya con los papeles de casamiento, el germano pudo ingresar al Brasil y el esperado encuentro pudo concretarse. Además de su primer beso, se intercambiaron anillos en el Aeropuerto de San Pablo y partieron a su luna de miel en las playas del noreste de Brasil, en João Pessoa.