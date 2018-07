Una breve visita de la nieve

Comenzó a caer cerca de las 3 de la madrugada, después de una intensa llovizna que parecía que no terminaría nunca. Copos densos pero a la vez livianos fueron acumulándose de a poco hasta cambiar completamente el paisaje.

A través de las redes sociales, los neuquinos comenzaron a compartir rápidamente el fenómeno climático, un poco inusual para la zona del Alto Valle, pero que cada tanto se repite, de acuerdo con los caprichos del clima.

nieve Agustin Martinez

Y no faltaron las selfies, los muñecos de nieve, las llamadas a los familiares, ni la alegría de los chicos que fueron despertados por sus padres bien temprano para que no se perdieran el espectáculo. No podían dejar de presenciar aquel paisaje tan mágico como atípico.

Fue, durante casi toda la mañana, el comentario obligado en oficinas, comercios, cafeterías, con las preguntas que se repitieron una y otra vez: ¿seguirá nevando?, ¿se repetirá?

Por desgracia para muchos, la nevada no duró demasiado porque fue reemplazada nuevamente por la llovizna persistente que había mojado tanto el día anterior. Por eso, las calles rápidamente se lavaron y sólo en las bardas y en los sectores más altos de la ciudad se mantuvieron los manchones blancos durante un poco más de tiempo.

nieve Agustin Martinez

El fenómeno climático afectó a buena parte del territorio neuquino, como durante la última ola polar que se había registrado en el otoño, aunque en esa oportunidad el único sector del mapa que no había sido bendecido con la nieve fue la zona de los valles. Esta vez, los anuncios no fallaron. Y, al menos por un tiempo, los pronósticos de invierno volverán a ser creíbles.

La última nevada, hace 8 años

La última nevada importante que se registró en el Alto Valle ocurrió en junio de 2010. En aquella oportunidad, nevó un poco más y durante mayor cantidad de horas, lo que permitió que la nieve cubriera gran parte de la ciudad.

nieve Agustin Martinez

Colapsaron ocho columnas

Operarios del EPEN y cuadrillas de empresas contratadas trabajaban anoche para restablecer el suministro de energía en la zona centro-oeste de la provincia. Por las nevadas, el frío y los fuertes vientos colapsaron ocho columnas de hormigón armado de 22 metros de la línea de alta tensión de 132 kV que va desde la estación transformadora Cutral Co a la de Zapala, lo que afectó a varias localidades. La demanda de El Cholar, El Huecú, Loncopué, Caviahue, Pehuenia y Aluminé se cubrió con grupos generadores y buscan cómo abastecer a Zapala.