Amethyst contó que puede tener relaciones sexuales con sus amantes y comunicarse con ellos, a pesar de que no los puede ver, y tampoco está segura que sean del sexo masculino. “Se manifiestan moviendo cosas alrededor de mí o tocándome cuando menos me lo espero. Uno hasta me dibujaba corazones en las ventanas con el agua de la lluvia”, señaló la británica, quien manifestó que ha tenido 20 amantes paranormales a lo largo de su vida.