"La familia reconoció a Toto a través de las redes sociales, se comunicaron conmigo, me mostraron una foto y lo identifiqué, era él. En seguida fui a buscarlo a la casa; ahí me contaron que un chico se los había vendido, por lo que les llevé la recompensa y les ofrecí el dinero que habían gastado, pero no quisieron aceptar nada", explicó.

Afortunadamente, Giovanni y Toto ya están juntos. "Mi nene está muy feliz, estamos muy contentos", agregó Valeria, emocionada.

La historia de Giovanni y Toto

La mamá de Giovanni comentó que el médico les había "recomendado comprar un cachorro porque los chicos con autismo aprenden a relacionarse con ellos" y allí fue donde decidieron añadir un miembro más a la familia: Toto. En tan sólo dos meses, el niño y su perro se convirtieron en mejores amigos.

