"Llegaba una carnera con un ataque de nervios de la 101 porque no pudo entrar. Me dijeron que me iban a avisar a qué escuela tenía que ir a carnerear. Me dan todo el material, no hace falta que me ponga a pensar, me dan los libritos, me sacan fotocopias ellos", comentó quien dijo que tuvo que dar su apellido real para anotarse.

Además, agregó que si en la escuela asignada no les autorizaban el ingreso, que se juntarán en un salón comunitario, o en una biblioteca o en un comedor.

Explicó que la idea es que cada tutor tiene un coordinador en la escuela y que deben estar un rato con cada grado. "Me iban a apagar como una maestra inicial. Me dan ese formato que no conozco, el material es piedra libre", sostuvo.

"No pudieron entrar a la 101 pero estaban viendo cómo podían entrar a la 296 y la escuela San Martín. A la 207 entraron las carneras y a la tarde van a entrar más carneros a la 207", agregó.

